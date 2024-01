AcadeMedia AB Aktie: Jetzt wird es konkret!

Ein Blick auf die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen grundsätzlich überwiegend positiv gegenüber Academedia eingestellt waren. Die Diskussion drehte sich vor allem um positive Themen, und es gab keine negativen Diskussionen. Auch die neuesten Nachrichten der vergangenen ein bis zwei Tage über das Unternehmen waren hauptsächlich positiv. Basierend auf einer Stimmungsanalyse erhält Academedia daher eine "Gut"-Einschätzung von der Redaktion in Bezug auf die Anlegerstimmung.

Die technische Analyse zeigt, dass die 200-Tage-Linie (GD200) der Academedia derzeit bei 49,94 SEK verläuft. Dies führt dazu, dass die Aktie die Einstufung "Neutral" erhält, da der Aktienkurs selbst bei 52,4 SEK aus dem Handel ging und damit einen Abstand von +4,93 Prozent aufgebaut hat. Im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage hat die Academedia-Aktie derzeit ein Niveau von 49,91 SEK angenommen, was einer Differenz von +4,99 Prozent entspricht und somit ein "Neutral"-Signal darstellt. Insgesamt ergibt sich also ein "Neutral"-Befund auf Basis der beiden Zeiträume.

Die Sentiment- und Buzz-Analyse zeigt, dass die Diskussionsintensität im Internet durchschnittlich ist, da eine normale Aktivität zu sehen ist. Daraus ergibt sich eine "Neutral"-Einschätzung. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, was wiederum zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Einstufung für Academedia auf dieser Basis.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Academedia-Aktie hat in den letzten 7 Tagen einen Wert von 5, was darauf hindeutet, dass die Aktie überverkauft ist und eine "Gut"-Bewertung erhält. Im Vergleich dazu steht der RSI auf 25-Tage-Basis bei 46,66, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Gut"-Rating für Academedia.