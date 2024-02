AcadeMedia AB Aktie: Gigantischer Hammer!

Die Einschätzung von Aktienkursen basiert nicht nur auf harten Fakten wie Bilanzdaten, sondern auch auf weichen Faktoren wie der Stimmung. Laut unseren Analysten wurden die Kommentare zu Academedia in den sozialen Medien überwiegend positiv bewertet. Zudem wurden in den letzten ein bis zwei Tagen vor allem positive Themen rund um Academedia diskutiert. Daher erhält die Aktie in dieser Hinsicht die Einstufung "Gut".

Die Diskussionen in den sozialen Medien können Stimmungen verstärken oder sogar umdrehen. Bei Academedia wurde eine starke langfristige Diskussionsaktivität gemessen, was zu einer positiven Bewertung führt. Auch die Rate der Stimmungsänderungen zeigte eine positive Tendenz, was zu einem insgesamt positiven langfristigen Stimmungsbild führt.

In Bezug auf die technische Analyse wird der gleitende Durchschnitt betrachtet, um festzustellen, ob sich die Aktie in einem Auf- oder Abwärtstrend befindet. Der längerfristige Durchschnitt für die Academedia-Aktie liegt bei 50,34 SEK, was zu einer neutralen Bewertung führt. Der kurzfristige 50-Tage-Durchschnitt von 52,67 SEK führt hingegen zu einer schlechten Bewertung. Insgesamt wird Academedia auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem neutralen Rating versehen.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob eine Aktie überkauft oder überverkauft ist. Der RSI7 für Academedia liegt bei 90,06 Punkten, was auf eine Überkauftheit hinweist und zu einer schlechten Bewertung führt. Der 25-Tage-RSI zeigt hingegen weder Überkauf- noch Überverkaufssignale und erhält daher eine neutrale Bewertung. Insgesamt erhält das Academedia-Wertpapier damit ein schlechtes Rating in diesem Abschnitt.