Abzocke und berufliche Unsicherheit: Die größten Vorurteile gegen Personalvermittler und warum FIND YOUR EXPERT - MEDICAL RECRUITING das Gegenteil beweist

Berlin (ots) -Dirk Bachmann ist Geschäftsführer von FIND YOUR EXPERT - MEDICAL RECRUITING. Die Personalberater begleiten den Gesundheitsmarkt bereits seit über zehn Jahren und kennen die Personalsituation der Branche damit genau. Aus diesem Grund unterstützen die Experten Kliniken, medizinische Versorgungszentren und Reha-Einrichtungen dabei, ihre Stellen mit qualifizierten Fachkräften zu besetzen. Warum Personalvermittler oft eher skeptisch betrachtet werden und wie FIND YOUR EXPERT - MEDICAL RECRUITING diese Vorurteile abweist, erfahren Sie im Folgenden.Der Fachkräftemangel in der Gesundheitsbranche ist eine dramatische Tatsache. In den nächsten Jahren werden rund 20 Prozent der praktizierenden Ärzte altersbedingt aus dem Beruf ausscheiden. Auch Stellen für therapeutisches Personal und medizinisches Fachpersonal sind immer schwerer zu besetzen. Darauf zu warten, dass die Politik neue Anreize schafft, um den Nachwuchs im Gesundheitswesen zu fördern, löst das Problem jedoch nicht. Kliniken müssen jetzt ihre Stellen besetzen, um die medizinische Versorgung der Bevölkerung zu gewährleisten, auch in Kleinstädten und auf dem Land. Dirk Bachmann ist der Geschäftsführer von FIND YOUR EXPERT - MEDICAL RECRUITING und sieht ganzheitliches Recruiting als effektiven Lösungsweg. Die Personalberatungsagentur arbeitet seit über zehn Jahren mit der Gesundheitsbranche zusammen und hat sich daher der Aufgabe verschrieben, qualifizierte Fachkräfte und hervorragende Arbeitgeber von Kliniken, medizinischen Versorgungszentren sowie Reha-Einrichtungen zusammenzubringen."Sowohl auf Arbeitgeber- als auch auf Arbeitnehmerseite bestehen Vorurteile gegenüber Personalvermittlern. Wer das Recruiting nicht in die Hände erfahrener Profis legt, verliert allerdings viel Zeit und noch mehr Personal, weil die Belastung zu groß wird", erklärt Dirk Bachmann. Welche Vorurteile das sind, warum sie haltlos sind und wie FIND YOUR EXPERT - MEDICAL RECRUITING das unter Beweis stellt, erfahren Sie im Folgenden.Vorurteil 1: Für den Bewerber entstehen KostenWas viele Bewerber vor der Zusammenarbeit mit Personalvermittlungen zurückschrecken lässt, ist der vermeintliche Kostenpunkt. Doch entgegen dieser Annahme werden die Kosten der Vermittlung bei FIND YOUR EXPERT - MEDICAL RECRUITING von den suchenden Kliniken, medizinischen Versorgungszentren und Reha-Einrichtungen übernommen - für die Bewerber ist die Dienstleistung damit komplett kostenlos. Stattdessen profitieren die Bewerber von einer umfangreichen Beratung hinsichtlich ihrer Position und ihren aktuellen Möglichkeiten am Arbeitsmarkt. Schließlich haben die Experten von FIND YOUR EXPERT - MEDICAL RECRUITING durch ihre Fokussierung auf das Gesundheitswesen einen genauen Überblick über die gesamte Branche, was den Bewerbern entscheidende Vorteile bietet.Vorurteil 2: Bewerber müssen die Kontrolle abgebenZwar geben Bewerber die Kontrolle über die Stellensuche zu einem gewissen Grad ab, dies birgt für sie allerdings weder Nachteile noch Zugzwang. Schließlich müssen Bewerber nicht selbst auf die meist lange Suche nach passenden Stellen gehen, sondern erhalten auf sie zugeschnittene Angebote bequem über FIND YOUR EXPERT - MEDICAL RECRUITING - und gewinnen so ihre Kontrolle zurück. Dabei stehen die Experten immer im direkten Austausch mit den Bewerbern, um auch feine Abstimmungen hinsichtlich ihrer individuellen Bedürfnisse, etwa zur Ortsgebundenheit, den Gehaltsvorstellungen oder Weiterbildungsmöglichkeiten in die Suche einbeziehen zu können. Zudem geht die Personalvermittlung keinen Schritt, ohne die vorherige Zustimmung der Bewerber eingeholt zu haben - von einem Kontrollverlust kann damit keinesfalls gesprochen werden. Stattdessen ergibt sich für Bewerbende durch die Dienstleistung der Personalvermittlungsagentur eine enorme Ersparnis an Zeit und Nerven.Vorurteil 3: Personalvermittlungen sind Dienstleister für gering qualifizierte ArbeitskräfteDas gesamte Gesundheitswesen leidet unter dem anhaltenden Fachkräftemangel. Kliniken, medizinische Versorgungszentren sowie Reha-Einrichtungen suchen händeringend nach entsprechendem Personal. Eine Personalvermittlung wie FIND YOUR EXPERT - MEDICAL RECRUITING kann die qualifizierten Fachkräfte professionell in attraktive Stellen vermitteln. Entgegen der Annahme vieler Fachkräfte, eine Personalvermittlung arbeite nur mit weniger qualifizierten Kandidaten zusammen und könnte auch nur entsprechende Stellen vermitteln, ergeben sich daher auch für hoch qualifizierte Fachkräfte enorme Möglichkeiten. So haben die Experten von FIND YOUR EXPERT - MEDICAL RECRUITING den Arbeitsmarkt stets im Blick und verfügen durch den engen Austausch mit den Einrichtungen über die Insights, die den Bewerbern verwehrt bleiben. Ein großer Vorteil besteht an dieser Stelle auch darin, dass die Profis bereits von zu besetzenden Stellen wissen, bevor diese online kommuniziert werden - egal, ob es sich dabei um Arzt Jobs, Assistenzarztstellen, Honorararztstellenangebote, Pflegejobs oder andere Stellen handelt - dadurch erhalten die Bewerber einen enormen Vorsprung. Zusätzlich haben die Personalvermittler als Drittperson die Möglichkeit, die Kompetenzen der Bewerber für entsprechende Kliniken, medizinische Versorgungszentren und Reha-Einrichtungen noch einmal attraktiver zu gestalten. Das wird den Kandidaten spätestens, wenn es um die Gehaltsverhandlungen geht, zugutekommen.Vorurteil 4: Dem Personalvermittler fehlt der Einblick in die UnternehmenZudem befürchten Fachkräfte, Personalvermittler hätten keinen Einblick in die suchenden Unternehmen. Diese Bedenken sind bei FIND YOUR EXPERT - MEDICAL RECRUITING allerdings unbegründet. So stehen die Personalberater stets in einem engen Kontakt mit den Arbeitgebern und verschaffen sich auch selbst vor Ort regelmäßig einen Eindruck über die Arbeitsweise, die Atmosphäre und die Vorteile für die Mitarbeiter. Am nötigen Einblick fehlt es den Personalvermittlern damit keineswegs. Zusätzlich ergibt sich für Bewerber die Möglichkeit, sich bei einer Probearbeit einen individuellen Eindruck zu verschaffen.Vorurteil 5: Datenschutzrechtliche Informationen werden weitergegebenDiskretion und Datenschutz spielen für Fachkräfte im Gesundheitswesen eine große Rolle. Daher fürchten viele Bewerber, dass eine Personalvermittlung Daten herausgeben könnte, die zu Recht dem Datenschutz unterliegen. FIND YOUR EXPERT - MEDICAL RECRUITING weiß um diese Sorgen und setzt auf eine tragfähige Vertrauensbasis. Alle Daten, die auf eine bestimmte individuelle Person hinweisen könnten, werden erst weitergegeben, wenn der Bewerber genau informiert wurde und ausdrücklich zugestimmt hat.Eine Personalvermittlungsagentur, wie auch FIND YOUR EXPERT - MEDICAL RECRUITING, bietet Bewerbern enorme Vorteile. So haben sie die Möglichkeit, in eine Anstellung vermittelt zu werden, die exakt zu ihnen und ihren persönlichen Vorstellungen passt. Dabei ist das Team der Agentur immer auf der Suche nach qualifizierten Kandidaten, um auch sie in die zu ihnen passenden Stellen im Gesundheitswesen zu vermitteln.