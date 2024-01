Abundance Aktie: Das kann einfach nicht wahr sein

Der Relative Strength Index oder RSI ist ein beliebtes Instrument zur Bewertung der Dynamik eines Aktienkurses. Dabei wird das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen innerhalb eines Zeitraums von 7 oder 25 Tagen auf einen Wert zwischen 0 und 100 normiert. Ein RSI-Wert von 100 bildet die Grundlage für die Bewertung als "Schlecht". Der RSI25 liegt bei 50, was zu einer Einstufung als "Neutral" für 25 Tage führt. Insgesamt ergibt sich daraus ein Rating von "Schlecht".

Die technische Analyse der Abundance-Aktie basierend auf dem gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage ergibt einen Wert von 0,02 SGD, was einer Abweichung von +5 Prozent entspricht und somit zu einer Bewertung als "Neutral" führt. Bei Betrachtung des gleitenden Durchschnitts der letzten 50 Handelstage ergibt sich ebenfalls eine Abweichung von +5 Prozent, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Somit erhält die Abundance-Aktie insgesamt ein "Neutral"-Rating auf Basis der einfachen Charttechnik.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität zeigt, dass es im vergangenen Monat keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger gab, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Ebenso gab es keine signifikante Veränderung in der Intensität der Diskussionen über das Unternehmen, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Somit erhält die Abundance-Aktie insgesamt ein "Neutral"-Rating auf Basis von Sentiment und Buzz.

Die Auswertung der Kommentare und Wortmeldungen in den sozialen Medien zeigt, dass die Anleger die Abundance-Aktie in den letzten zwei Wochen überwiegend neutral bewertet haben. Folglich ergibt sich eine "Neutral"-Einstufung der Anleger-Stimmung. Insgesamt führt die Messung der Anleger-Stimmung somit zu einer "Neutral"-Einstufung.

Insgesamt ergibt sich also für die Abundance-Aktie aufgrund der verschiedenen Bewertungsmethoden ein "Neutral"-Rating.