Abu Dhabi lädt Besucher ein, Erlebnisse in ihrem eigenen Tempo zu entdecken

Abu Dhabi, Vae (ots/PRNewswire) -- Die neue Kampagne von Experience Abu Dhabi lädt die Welt zu einer Vielzahl von unvergesslichen, bereichernden Erlebnissen ein, die das ganze Jahr über verfügbar und nur Minuten voneinander entfernt sind.- Die emiratische Gastfreundschaft ist das Herzstück eines jeden wichtigen Moments: eine lebendige Kultur, die den Besuchern das Gefühl gibt, zu Hause zu sein.- Mit Erlebnissen, die inspirieren, begeistern und erholen, ist für jeden etwas dabei, das er in seinem eigenen Tempo genießen und erleben kann.Das Department of Culture and Tourism – Abu Dhabi (DCT Abu Dhabi) hat seine neueste Kampagne enthüllt: Experience Abu Dhabi. Finden Sie Ihr Tempo. Die Kampagne zeigt die Vielfalt der Erlebnisse, die inspirieren, begeistern und wiederherstellen, und lädt die Menschen dazu ein, unvergessliche bedeutsame Momente zu erleben – auf ihre eigene Art und Weise und in ihrem eigenen Tempo.Um die Multimedia-Pressemitteilung zu sehen, klicken Sie bitte auf:https://www.multivu.com/players/uk/9108351-abu-dhabi-welcomes-visitors-discover-experiences-own-pace/Experience Abu Dhabi zeigt die nahtlose Verbindung zwischen einem Reichtum an kulturellem Erbe und spannenden Erlebnissen. Yas Island heißt die Welt mit ganzjährig geöffneten Freizeitparks und Attraktionen am Wasser willkommen, mit Veranstaltungen und Unterhaltung für Familien und alle Altersgruppen. Die Insel Saadiyat ist nur 15 Minuten entfernt und bietet eine lebendige Kultur, die die zeitlose Inspiration und unvergessliche Architektur des Louvre Abu Dhabi beherbergt.Der Saadiyat Cultural District im Herzen der Insel beherbergt Gemeinschaftsveranstaltungen und Ausstellungen im Manarat Al Saadiyat sowie Berklee Abu Dhabi, das herausragende Institut für zeitgenössische Musik und darstellende Kunst. Das Viertel ist auch die zukünftige Heimat des Naturhistorischen Museums Abu Dhabi, des Guggenheim Abu Dhabi, des Zayed National Museums und der immersiven Kunst des teamLab Phenomena Abu Dhabi. In der Nähe befinden sich unberührte Strände und Küstenalleen mit Cafés und Essensmöglichkeiten in Mamsha Al Saadiyat, die Sie bei einem atemberaubenden Sonnenuntergang genießen können.Nur etwas mehr als eine Stunde von diesen bemerkenswerten Inselerlebnissen entfernt lädt Abu Dhabi seine Besucher ein, ihre Neugier zu wecken, indem sie die UNESCO-Weltkulturerbestätten in Al Ain besuchen, Abenteuer und Ruhe in den Wüstendünen erleben und die faszinierende Geschichte Abu Dhabis mit den ikonischen Museen und alten Festungen kennenlernen.Das ganze Jahr über bereichernde ErfahrungenDie Kampagne lädt alle Menschen dazu ein, die bereichernden Erlebnisse von Abu Dhabi in ihrem eigenen Tempo zu genießen, mit:Kultureller Inspiration: Vergangenheit, Gegenwart und ZukunftErkunden Sie das lebende Denkmal der Nation, Qasr Al Hosn, ein Steingebäude aus dem 18. Jahrhundert im Herzen der Stadt, das die Geschichte von Abu Dhabi erzählt. Es beherbergt auch das Haus der Kunsthandwerker, das das emiratische Erbe und die beständige Tradition der Handwerkskunst feiert. Noch am selben Tag können Sie sich im Louvre Abu Dhabi von der atemberaubenden Architektur, den Kunstsammlungen und Artefakten inspirieren lassen.Zurück zur Natur – Momente, die Körper und Geist wiederbelebenVon der Sternenbeobachtung und dem Glamping im Jebel Hafit Desert Park bis hin zu Spaziergängen auf den schattigen Oasenpfaden in der Gartenstadt Al Ain können Besucher auch die sonnenverwöhnten Strände von Saadiyat Island genießen, an Wildtiersafaris auf Sir Bani Yas Island teilnehmen und sich in die friedliche Wüstenruhe des Empty Quarter zurückziehen.Abenteuer für alle, das ganze Jahr überDie Sandlandschaften von Abu Dhabi bieten endlose Möglichkeiten für Fahrten mit Dünenbuggys und Sandsurfen, während der Nervenkitzel des größten Indoor-Themenparks der Welt, Warner Bros. World Abu Dhabi auf Yas Island, Erinnerungen schafft, die ein Leben lang halten. Nur wenige Minuten entfernt finden Sie die weltberühmte F1-Rennstrecke Yas Marina und Indoor-Abenteuer im CLYMB und in der Ferrari World Abu Dhabi.Ein Veranstaltungskalender, den jeder genießen kannAbu Dhabi ist ein globales Zentrum für Veranstaltungen, mit einem actionreichen Kalender, der für jeden etwas zu bieten hat. Kürzlich war Abu Dhabi Schauplatz der allerersten NBA-Spiele in der Region sowie ausverkaufter UFC- und WBA-Box-Titelkämpfe. Darüber hinaus verzauberte Abu Dhabi Familien und jüngere Besucher mit der Nahost-Premiere der international bekannten Broadway-Show, dem Disney-Musical König der Löwen, sowie dem fesselnden Disney on Ice.Musikliebhaber können sich auf Auftritte von Andrea Bocelli, Post Malone, Imagine Dragons, Blackpink, Sting und John Legend freuen, während Kendrick Lamar und Swedish House Mafia die Hauptkonzerte beim Formula 1 Etihad Airways Abu Dhabi Grand Prix bestreiten.Auf dem Bild unten: die friedliche Oase Al Ain, Indoor-Spaß bei Warner Bros. World Abu Dhabi, Wildlife-Safaris auf der Insel Sir Bani Yas und die preisgekrönten Emirati-Aromen von Mezlai im Emirates Palace. Mit so vielen Erlebnissen, die inspirieren, begeistern und erholen, gibt es in Abu Dhabi für jeden etwas und so viel, das darauf wartet, in Ihrem eigenen Tempo entdeckt zu werden.Planen Sie jetzt Ihre Reise, auf: visitabudhabi.ae.Hochauflösende Bilder: hier (https://we.tl/t-5vdbnRSF1h).Video - https://mma.prnewswire.com/media/1937804/Find_Your_Pace.mp4Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1936230/DCT_Abu_Dhabi.jpgLogo - https://mma.prnewswire.com/media/1936236/DCT_Abu_Dhabi_Logo.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/abu-dhabi-ladt-besucher-ein-erlebnisse-in-ihrem-eigenen-tempo-zu-entdecken-301668457.htmlPressekontakt:Hayley Fletcher,Hayley.fletcher@bcw-global.com,07969841486Original-Content von: The Department of Culture and Tourism - Abu Dhabi, übermittelt durch news aktuell