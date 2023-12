Absolent AB Aktie: Wird es wirklich dazu kommen?

Die Stimmung der Anleger bezüglich der Absolent Air Care Aktie ist in den letzten zwei Wochen neutral geblieben. Weder positive noch negative Themen haben in den Diskussionen in den sozialen Medien zu Ausschlägen geführt. Auch in den letzten ein, zwei Tagen gab es keine besonders positiven oder negativen Themen, die die Anleger interessiert haben. Aufgrund dieser Stimmung bekommt die Aktie heute eine "Neutral"-Einschätzung auf der Basis des Anleger-Sentiments.

Die technische Analyse der letzten 200 Handelstage zeigt einen Durchschnittsschlusskurs von 407,67 SEK für die Absolent Air Care-Aktie. Der letzte Schlusskurs am Handelstag lag bei 406 SEK, was einem Unterschied von -0,41 Prozent entspricht. Daher wird auch hier eine "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht vergeben. Der 50-Tages-Durchschnitt liegt bei 378,89 SEK, und der letzte Schlusskurs liegt über diesem Durchschnitt um +7,16 Prozent. Dies führt zu einem "Gut"-Rating für die einfache Charttechnik der Absolent Air Care-Aktie.

Das Stimmungsbild und der Buzz rund um die Aktie werden nicht nur von den Analysen aus Bankhäusern beeinflusst, sondern auch von der langfristigen Stimmung unter Investoren und Internetnutzern. Die Anzahl der Beiträge und die Änderung der Stimmung ergeben ein gutes langfristiges Bild über die Stimmungslage. In diesem Fall zeigt die Analyse eine mittlere Aktivität, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Auch die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf und entspricht daher ebenfalls einem "Neutral"-Rating, was zu einer Gesamtbewertung der langfristigen Stimmungslage als "Neutral" führt.

Der Relative Strength-Index (RSI) betrachtet das Verhältnis der Aufwärts- und Abwärtsbewegungen im Zeitablauf für einen Zeitraum von 7 Tagen. Der aktuelle Wert von 40,63 zeigt, dass die Absolent Air Care-Aktie weder überkauft noch -verkauft ist, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Auch der RSI25-Wert von 38 für einen Zeitraum von 25 Tagen deutet darauf hin, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird, was zu einer weiteren "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich daher für die RSI die Einstufung als "Neutral".

