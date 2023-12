Absolent AB Aktie: Einfach nur Wahnsinn, was hier passiert

Die Analyse der Stimmung und des Buzzes ergibt folgendes Bild für Absolent Air Care: In den letzten Wochen gab es keine signifikante Veränderung in der Stimmung der Anleger. Daher wird dieser Punkt als "Neutral" bewertet. In Bezug auf die Diskussionsintensität gab es auch keine bedeutende Veränderung im Vergleich zu sonst. Daher wird auch hier ein "Neutral"-Rating vergeben.

Die Stimmung der Anleger spielt eine wichtige Rolle bei der Einschätzung von Aktienkursen. Analysten haben Absolent Air Care auf sozialen Plattformen untersucht und festgestellt, dass die Kommentare neutral waren. Auch in den letzten Tagen wurden hauptsächlich neutrale Themen in den sozialen Medien diskutiert. Daher wird die Aktie in dieser Hinsicht ebenfalls als "Neutral" eingestuft.

In der technischen Analyse liegt der gleitende Durchschnittskurs von Absolent Air Care aktuell bei 406,38 SEK, während der aktuelle Kurs bei 395 SEK liegt. Dies führt zu einer Bewertung von "Neutral". Der GD50 für die vergangenen 50 Tage liegt bei 379,94 SEK, was einen Abstand von +3,96 Prozent zur aktuellen Aktie bedeutet und somit ebenfalls zu einer Bewertung von "Neutral" führt.

Der Relative Strength Index (RSI) der Absolent Air Care liegt bei 56,52 und wird daher als "Neutral" betrachtet. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 43 und wird ebenfalls als "Neutral" eingestuft. Insgesamt erhält die Aktie daher für diese Kategorie die Einstufung "Neutral".