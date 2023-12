Absolent AB Aktie: Davon kann keine Rede sein!

Die Stimmung unter den Anlegern in Bezug auf Absolent Air Care ist neutral. Dies ergibt sich aus den Diskussionen in sozialen Medien und Foren in den vergangenen zwei Wochen. Weder positive noch negative Themen standen in den letzten ein bis zwei Tagen im Mittelpunkt, was zu der Gesamteinschätzung "Neutral" führt.

Auch die Analyse des Sentiments und Buzz in der Internet-Kommunikation zeigt, dass sich die Stimmung in den letzten Wochen kaum verändert hat. Daher erhält Absolent Air Care auch hier eine "Neutral"-Bewertung. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien war in den letzten vier Wochen nicht außergewöhnlich, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "Neutral" bewertet.

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Absolent Air Care-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 405,71 SEK lag. Der letzte Schlusskurs von 396 SEK weicht davon um -2,39 Prozent ab, was zu einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (380,52 SEK) weist mit einer Abweichung von +4,07 Prozent einen neutralen Wert auf. Somit erhält die Aktie auch auf dieser kurzfristigeren Basis ein "Neutral"-Rating.

Basierend auf dem Relative Strength-Index ergibt sich ebenfalls eine neutrale Einschätzung für die Aktie der Absolent Air Care. Der RSI7 liegt bei 63,33 und der RSI25 bei 46,48, was zu einem Gesamtranking "Neutral" auf der Ebene des Relative Strength Indikators führt.