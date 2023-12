Absolent AB Aktie: Bitte unbedingt beachten

Die Stimmung der Anleger bezüglich Absolent Air Care ist neutral. In den letzten zwei Wochen gab es keine signifikanten positiven oder negativen Diskussionen in den sozialen Medien, die das Anleger-Sentiment beeinflusst hätten. Aufgrund dieser neutralen Diskussionen erhält die Aktie heute eine "Neutral"-Einschätzung basierend auf dem Anleger-Sentiment-Barometer.

Die technische Analyse zeigt, dass der Relative Strength Index (RSI) der Absolent Air Care-Aktie bei 40,63 liegt, was als neutral eingestuft wird. Sowohl der 7-Tage- als auch der 25-Tage-RSI weisen darauf hin, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist. Daher wird die Aktie auch in der Gesamtbetrachtung mit "Neutral" bewertet.

Die Absolent Air Care-Aktie wird auch aus charttechnischer Sicht als neutral eingestuft. Der Durchschnitt des Schlusskurses über die letzten 200 Handelstage liegt bei 407,67 SEK. Der letzte Schlusskurs von 406 SEK zeigt nur einen geringen Unterschied von -0,41 Prozent, was zu der "Neutral"-Bewertung führt. Der 50-Tage-Durchschnitt von 378,89 SEK liegt über dem letzten Schlusskurs, was zu einem "Gut"-Rating führt. Insgesamt erhält die Aktie in der einfachen Charttechnik eine "Gut"-Bewertung.

Die Untersuchung des Sentiments und Buzz zeigt, dass die Diskussionsintensität um Absolent Air Care mittelmäßig ist, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Auch die Stimmungsänderung zeigt kaum Veränderungen, was zu einem weiteren "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält die Aktie bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Bewertung "Neutral".