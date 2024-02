Absolent AB Aktie: Aus und vorbei!

Die technische Analyse der Absolent Air Care-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (GD200) bei 393,69 SEK liegt, während der aktuelle Kurs bei 364 SEK liegt, was einer Abweichung von -7,54 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Ebenso liegt der letzte Schlusskurs unter dem gleitenden Durchschnitt des GD50 (392,94 SEK) um -7,36 Prozent, was ebenfalls zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Schlecht"-Rating.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz kann festgestellt werden, dass die Aktie eine mittlere Diskussionsintensität aufweist, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Änderungen, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen neutral, ohne positive oder negative Ausschläge. Dadurch ergibt sich eine "Neutral"-Einstufung für das Anleger-Sentiment.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Absolent Air Care-Aktie momentan überkauft ist, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Der RSI25 zeigt hingegen, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt.

Insgesamt erhält die Absolent Air Care-Aktie demnach eine "Schlecht"-Bewertung für die verschiedenen analysierten Punkte.