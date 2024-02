Absci löst Jubelsturm aus!

In den letzten zwölf Monaten haben Analysten 2 positive, 0 neutrale und 0 negative Bewertungen für Absci abgegeben, was im Durchschnitt zu einer "Gut"-Bewertung führt. Es gab keine Updates zu Absci in den letzten 30 Tagen. Das durchschnittliche Kursziel, das Analysten für diese Aktie festgelegt haben, liegt bei 3,5 USD. Dies würde bedeuten, dass die Aktie um -32,04 Prozent fallen könnte, basierend auf dem letzten Schlusskurs von 5,15 USD, was einer "Schlecht"-Empfehlung entspricht. Insgesamt geben die Analysten Absci eine "Neutral"-Empfehlung.

Die Diskussionen im Internet können die Stimmung gegenüber Aktien verstärken oder verändern. In Bezug auf die Diskussionsintensität zeigt Absci langfristig eine starke Aktivität, was zu einer positiven Einschätzung führt. Auch die Rate der Stimmungsänderung war in diesem Zeitraum positiv, was zu einer insgesamt guten Einschätzung des langfristigen Stimmungsbilds führt.

Aus technischer Sicht ist Absci mit einem Kurs von 5,15 USD inzwischen um +40,33 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage entfernt, was kurzfristig als "Gut" eingestuft wird. Auf Basis der vergangenen 200 Tage wird die Aktie ebenfalls als "Gut" bewertet, da die Distanz zum gleitenden Durchschnitt sich auf +144,08 Prozent beläuft.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Der RSI7 liegt bei 28,8 Punkten, was darauf hindeutet, dass Absci überverkauft ist und somit eine "Gut"-Bewertung für den 7-Tage-RSI erhält. Der 25-Tage-RSI zeigt hingegen weder überkauft noch überverkauft an, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird das Absci-Wertpapier daher in diesem Abschnitt mit "Gut" bewertet.