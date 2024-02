Absci Aktie: Das macht richtig Spaß!

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend positiv für die Absci-Aktie. An neun Tagen dominierten positive Themen die Diskussion, während an einem Tag die negative Kommunikation überwog. In den letzten ein bis zwei Tagen wurde verstärkt über positive Themen bezüglich des Unternehmens Absci gesprochen. Die Redaktion bewertet die Aktie daher insgesamt positiv mit einem "Gut". Das Anleger-Sentiment wird dementsprechend als "Gut" eingestuft.

Die Analyse der längerfristigen Kommunikation im Internet zeigt, dass die Diskussionsintensität bezüglich Absci durchschnittlich ist, da eine normale Aktivität zu verzeichnen ist. Daher wird eine "Neutral"-Einschätzung abgeleitet. Die Rate der Stimmungsänderung blieb gering, da kaum Veränderungen festgestellt wurden. Dadurch ergibt sich ebenfalls eine "Neutral"-Bewertung. Insgesamt wird Absci daher als "Neutral" eingestuft.

In den letzten zwölf Monaten haben insgesamt 2 Analystenbewertungen für die Absci-Aktie stattgefunden, wobei alle Bewertungen als "Gut" eingestuft wurden. Dadurch ergibt sich ein "Gut"-Rating für die Absci-Aktie. Für den letzten Monat liegen keine Analystenupdates vor. Das durchschnittliche Kursziel beträgt 3,5 USD, was einem Abwärtspotenzial von -28,79 Prozent entspricht. Aufgrund dessen wird eine "Schlecht"-Empfehlung abgeleitet. Insgesamt erhält Absci somit ein "Neutral"-Rating von den Analysten.

Die technische Analyse zeigt, dass die Absci-Aktie sowohl anhand des 50- als auch des 200-Tages-Durchschnitts positiv bewertet wird. Der längerfristige Durchschnitt beträgt 2,17 USD, während der kurzfristige Durchschnitt 3,83 USD beträgt. Beide liegen deutlich über dem letzten Schlusskurs von 4,915 USD. Daher wird Absci auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem "Gut"-Rating versehen.

