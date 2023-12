Absci Aktie: Das ist ein absolutes Geschenk!

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Indikator für die Stimmung in Bezug auf eine Aktie. Kürzlich stand die Aktie von Absci im Mittelpunkt der Diskussionen in den sozialen Medien. Dabei wurden hauptsächlich positive Meinungen veröffentlicht, was zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung führt.

Die langfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet liefert ebenfalls wichtige Einsichten. In Bezug auf Absci zeigt sich eine durchschnittliche Diskussionsintensität, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung blieb in diesem Zeitraum unverändert, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Schlecht"-Einstufung.

Die technische Analyse basierend auf dem gleitenden Durchschnittskurs ergibt eine positive Bewertung für Absci. Sowohl der GD200 als auch der GD50 zeigen Abweichungen von über 80%, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Absci-Aktie zeigt ebenfalls überverkaufte Werte und erhält daher eine "Gut"-Bewertung. Sowohl der 7-Tage-RSI als auch der 25-Tage-RSI bestätigen diese Einschätzung. Insgesamt ergibt sich daher auch nach RSI-Bewertung ein "Gut"-Rating für Absci.