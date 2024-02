Absci Aktie: Ein handfester Grund

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Dabei könnten überkaufte Titel kurzfristig eher Kursrücksetzer, während überverkaufte Titel eher Kursgewinne sehen. Der RSI wird auf 7- und 25-Tage-Basis für Absci herangezogen. Der RSI7 liegt aktuell bei 41,03 Punkten, was darauf hinweist, dass Absci weder überkauft noch überverkauft ist. Daher erhält das Wertpapier eine "Neutral"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der 25-Tage-RSI schwankt weniger stark im Vergleich und liegt bei 40,26 Punkten, was auch hier auf eine "Neutral"-Einstufung hindeutet. Insgesamt erhält das Absci-Wertpapier damit ein "Neutral"-Rating in diesem Abschnitt.

Bei der langfristigen Beobachtung der Kommunikation im Netz zeigt sich, dass die Diskussionsintensität im normalen Bereich liegt. Daher erhält Absci für diesen Faktor die Einschätzung "Neutral". Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Änderungen, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt wird Absci damit als "Neutral"-Wert eingestuft.

Charttechnisch betrachtet ergibt sich für die Absci-Aktie ein Durchschnitt von 2,2 USD für den Schlusskurs der letzten 200 Handelstage. Der letzte Schlusskurs lag bei 4,69 USD, was einer Steigerung von 113,18 Prozent entspricht und daher zu einer "Gut"-Bewertung führt. Sowohl der 200-Tages-Durchschnitt als auch der 50-Tages-Durchschnitt liegen über dem letzten Schlusskurs, was zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung führt.

Nach der langfristigen Meinung von Analysten erhält die Absci-Aktie die Einschätzung "Gut", mit insgesamt 2 positiven, 0 neutralen und 0 negativen Bewertungen. Das Kursziel der Analysten wird bei 3,5 USD angesiedelt, was einer zukünftigen Performance von -25,37 Prozent entspricht. Aufgrund dieser Entwicklung wird die Aktie insgesamt als "Neutral" eingestuft.