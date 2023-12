Absci Aktie: Was für ein Erfolg!

Der Relative Strength-Index (RSI) ist ein bekanntes Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen betrachtet. Bei einem Wert zwischen 0 und 30 gilt ein Kurs als „überverkauft“, bei 70 bis 100 als „überkauft“ und dazwischen als neutral. Der RSI der Absci liegt bei 7,53, was auf eine „Gut“-Einstufung hinweist. Der RSI25 für einen Zeitraum von 25 Tagen beträgt 10,28, was ebenfalls auf eine positive Einschätzung hinweist.

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Kurs der Absci von 4 USD mit +136,69 Prozent Entfernung vom GD200 (1,69 USD) ein positives Signal ist. Auch der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, liegt mit einem Kurs von 1,8 USD im positiven Bereich. Demnach wird der Kurs als „Gut“ bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Im Hinblick auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien konnte bei Absci eine Aufhellung des Stimmungsbildes verzeichnet werden. Die Kommunikationsfrequenz hat ebenfalls zugenommen, was auf ein gesteigertes Interesse an dem Unternehmen hinweist. Insgesamt erhält Absci daher eine positive Bewertung in diesem Bereich.

Die Analysteneinschätzung für die Absci-Aktie ist ebenfalls positiv, mit 2 „Gut“-Bewertungen und keiner „Schlecht“-Bewertung in den letzten zwölf Monaten. Die durchschnittliche Kursprognose der Analysten liegt bei 3,5 USD, was einem Abwärtspotential von -12,5 Prozent entspricht und daher als „Schlecht“-Empfehlung gilt. Insgesamt erhält Absci eine „Neutral“-Bewertung für diesen Abschnitt der Analyse.