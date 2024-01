Absci Aktie: Sensationelle Entwicklung

Die technische Analyse der Aktie von Absci zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs derzeit als "Gut" einzustufen ist. Der GD200 des Wertes liegt bei 1,81 USD, was einer Überbewertung von +143,09 Prozent im Vergleich zum Aktienkurs von 4,4 USD entspricht. Dies führt zu der Einstufung als "Gut". Der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) beträgt 2,36 USD, was einer Abweichung von +86,44 Prozent entspricht und die Aktie somit auch in diesem Zeitraum als "Gut"-Wert klassifiziert. Insgesamt ergibt sich daher die Bewertung "Gut" für die Absci-Aktie.

Die Diskussionen in den sozialen Medien signalisieren ebenfalls eine positive Einschätzung und Stimmung rund um die Aktie von Absci. In den vergangenen Wochen überwiegen die positiven Meinungen und Themen, was zu der Einschätzung führt, dass das Unternehmen als "Gut" einzustufen ist. Die Anlegerstimmung wird somit ebenfalls als "Gut" bewertet.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität ergibt kein klares Bild für die Absci-Aktie. Die Stimmungslage der Anleger zeigt keine bedeutende Tendenz im vergangenen Monat, weshalb dieser Punkt mit "Neutral" bewertet wird. Auch die Intensität der Diskussionen gibt keine eindeutige Richtung vor, was zu einem weiteren "Neutral"-Rating führt.

Der Relative Strength Index (RSI) der Absci-Aktie liegt bei 44,44, was eine neutrale Situation widerspiegelt. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, zeigt einen Wert von 28, was auf eine überverkaufte Situation hindeutet und somit als "Gut" eingestuft wird. Insgesamt erhält die Absci-Aktie daher eine Einstufung als "Gut" in dieser Kategorie.