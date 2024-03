Absci Aktie: Jubelschreie!

Die Absci-Aktie wird von technischer Seite betrachtet als "Gut" bewertet. Der Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie für die letzten 200 Handelstage liegt bei 2,55 USD, während der letzte Schlusskurs bei 4,95 USD liegt, was einer Abweichung von +94,12 Prozent entspricht. Auch der Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen (4,52 USD) liegt über dem letzten Schlusskurs mit einer Abweichung von +9,51 Prozent. Somit erhält die Absci-Aktie insgesamt ein "Gut"-Rating für die einfache Charttechnik.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Netz zeigt sich eine erhöhte Aktivität in Bezug auf die Diskussionen zur Absci-Aktie. Die Rate der Stimmungsänderung ist ebenfalls positiv, was insgesamt zu einer "Gut"-Einstufung führt.

Die Analysten sind sich einig, dass die Absci-Aktie eine "Gut"-Bewertung verdient. Von 3 Analysten wurden positive Empfehlungen ausgesprochen, während keine neutralen oder negativen Bewertungen vorliegen. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten für die Absci-Aktie liegt bei 6,67 USD, was einer möglichen Entwicklung um 34,68 Prozent entspricht.

Der Relative Strength-Index (RSI) ergibt für die Absci-Aktie einen Wert von 47,48 für den RSI7 und 51,82 für den RSI25, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

Insgesamt ergibt die technische Analyse, das Sentiment und die Analysteneinschätzung eine positive Einschätzung für die Absci-Aktie.