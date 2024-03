Absci Aktie: Geht das wirklich noch so weiter?

In den letzten Wochen konnte bei Absci keine signifikante Veränderung des Stimmungsbildes festgestellt werden. Dies bedeutet, dass keine auffälligen Tendenzen zu besonders positiven oder negativen Themen in den sozialen Medien aufgetreten sind. Daher wird das Stimmungsbild als "Neutral" bewertet. Allerdings wurde eine abnehmende Diskussionsaktivität über das Unternehmen festgestellt, was zu einer Bewertung als "Schlecht" führt.

Die Analyse von 2 Analystenbewertungen der Absci-Aktie aus den vergangenen zwölf Monaten ergibt eine durchschnittliche Einstufung von "Gut". Obwohl im letzten Monat keine Updates vorliegen, ergibt sich aus den Kurszielen ein durchschnittliches Kursziel von 3,5 USD, was auf einen möglichen Kursrückgang von -25,53 Prozent hinweist. Daher wird die Aktie von den Analysten insgesamt als "Neutral" bewertet.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien zeigt hingegen eine überwiegend positive Bewertung der Absci-Aktie in den letzten zwei Wochen. Dies spiegelt sich auch in den positiven Themen wider, die in den Kommentaren und Beiträgen der Anleger zu finden sind. Daher wird die Anleger-Stimmung insgesamt als "Gut" eingestuft.

Die Analyse des Relative Strength Index (RSI) für die Absci-Aktie zeigt, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist. Sowohl der RSI der letzten 7 Tage (62) als auch der RSI der letzten 25 Tage (47,92) führen zu einer Gesamtbewertung als "Neutral".

Zusammenfassend ergibt die Gesamtanalyse der verschiedenen Bewertungskriterien eine neutrale bis leicht negative Einschätzung für die Absci-Aktie.