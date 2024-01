Absci Aktie: Aufschrei, garantiert!

Die Aktienkurse können nicht nur anhand von harten Faktoren wie Bilanzdaten, sondern auch anhand von weichen Faktoren wie der Stimmung eingeschätzt werden. Laut unseren Analysten wurden die Kommentare und Befunde zu Absci auf sozialen Plattformen überwiegend positiv bewertet. In den vergangenen zwei Tagen wurden jedoch hauptsächlich negative Themen rund um Absci in den sozialen Medien diskutiert. Aufgrund dieser Betrachtung erhält die Aktie die Einstufung "Neutral" in Bezug auf die Stimmung.

Aus technischer Sicht liegt der Kurs von Absci mit 3,62 USD inzwischen um +66,82 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage (GD50). Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Gut". Über die vergangenen 200 Tage betrachtet ergibt sich ebenfalls eine positive Einstufung, da die Distanz zum GD200 bei +103,37 Prozent liegt. Somit wird die Aktie für beide Zeiträume insgesamt als "Gut" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Für Absci beträgt der 7-Tage-RSI derzeit 58,41 Punkte, was eine neutrale Einstufung bedeutet. Der 25-Tage-RSI liegt bei 30,06, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Die Analyse von Sentiment und Buzz ermöglicht es, starke positive oder negative Ausschläge in der Internet-Kommunikation frühzeitig zu erkennen. In den vergangenen Wochen hat sich die Stimmung für Absci jedoch kaum verändert, weshalb die Aktie eine "Neutral"-Bewertung erhält. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien zeigt jedoch eine erhöhte Aktivität in Bezug auf Absci in den letzten vier Wochen. Dies deutet auf ein gestiegenes Interesse der Marktteilnehmer hin und führt zu einer Gesamtbewertung der Aktie als "Gut" auf dieser Stufe.