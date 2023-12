Absa Aktie: Jetzt wird es konkret!

Die Absa-Aktie wird in einem Vergleich mit Handelsbanken als unterbewertet angesehen, da ihr Kurs-Gewinn-Verhältnis mit 7,19 deutlich niedriger ist als das Branchen-KGV von 11,9. Dies führt zu einer "Gut"-Empfehlung auf fundamentaler Basis.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Für Absa wird der RSI auf 7- und auf 25-Tage-Basis betrachtet. Der RSI7 liegt aktuell bei 66,67 Punkten, was auf eine neutrale Bewertung hinweist. Ebenso zeigt der 25-Tage-RSI (68,12) keine Über- oder Unterverkäufe, was zu einer "Neutral"-Bewertung für den RSI25 führt. Insgesamt erhält das Absa-Wertpapier somit eine "Neutral"-Bewertung in diesem Abschnitt.

In den vergangenen vier Wochen konnte eine Aufhellung des Stimmungsbildes bei Absa in den sozialen Medien festgestellt werden, was zu einer positiven Bewertung auf dieser Basis führt. Auch die Kommunikationsfrequenz über das Unternehmen hat zugenommen, was zu einer weiteren "Gut"-Bewertung führt.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen in sozialen Medien und zeigt, dass in den letzten zwei Wochen neutral über Absa diskutiert wurde. In den letzten ein bis zwei Tagen hat sich jedoch das Interesse der Anleger vor allem auf negative Themen verlagert, was zu einer Gesamtbewertung als "Neutral" auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers führt.