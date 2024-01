Absa Aktie: Ist jetzt alles möglich?

Das KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) von Absa liegt derzeit bei 7,19 und ist damit um 40 Prozent niedriger als der Branchendurchschnitt (Branche: Handelsbanken) von 12. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie zum aktuellen Zeitpunkt unterbewertet ist, was zu einer "Gut"-Bewertung führt.

Die Diskussionen in den sozialen Medien über Absa spiegeln deutlich wider, dass in den letzten beiden Wochen insgesamt positive Meinungen dominieren. Auch wurden überwiegend positive Themen rund um das Unternehmen angesprochen. Daher wird das Unternehmen von unserer Redaktion als "Gut" eingestuft. Zusammenfassend ist die Aktie von Absa aus Sicht der Anlegerstimmung angemessen bewertet.

In Bezug auf die technische Analyse zeigt sich, dass der aktuelle Kurs von 7,8 EUR eine Entfernung von -7,47 Prozent vom GD200 (8,43 EUR) aufweist, was ein "Schlecht"-Signal darstellt. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, liegt bei 8,29 EUR, was zu einem Abstand von -5,91 Prozent führt und somit ebenfalls ein "Schlecht"-Signal darstellt. Insgesamt wird der Kurs der Absa-Aktie als "Schlecht" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Absa bietet in Bezug auf die Dividende eine Ausschüttung von 7,97 %, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt Handelsbanken (4,65 %) eine höhere Bewertung rechtfertigt, da die Differenz 3,32 Prozentpunkte beträgt. Aufgrund dessen wird auch hier die Einstufung als "Gut" abgeleitet.