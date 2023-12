Absa Aktie: Ist es denn die Möglichkeit?

Die Finanzanalysten von Absa haben kürzlich eine Bewertung für das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs vorgenommen. Dabei ergab sich eine positive Differenz von +3,3 Prozent zum Durchschnitt vergleichbarer Unternehmen aus der Branche "Handelsbanken". Dies führte dazu, dass Absa eine "Gut"-Bewertung von den Analysten erhielt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz rund um Absa wurde in den letzten Wochen eine deutliche Verschiebung hin zum Negativen festgestellt. Diese Veränderung basiert auf der Stimmung der Marktteilnehmer in den sozialen Medien. Daher wurde dieses Kriterium mit "Schlecht" bewertet. In Bezug auf die Stärke der Diskussion oder die Veränderung der Anzahl der Beiträge konnte keine signifikante Unterschiede festgestellt werden, weshalb Absa in diesem Punkt eine "Neutral"-Bewertung erhielt. Zusammengefasst erhielt Absa daher eine Gesamtbewertung von "Schlecht" für dieses Kriterium.

Die technische Analyse der Absa-Aktie ergab, dass der Schlusskurs am letzten Handelstag bei 7,65 EUR lag, was einem Unterschied von -9,47 Prozent im Vergleich zum Durchschnitt der letzten 200 Handelstage von 8,45 EUR entspricht. Daher erhielt Absa eine "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der 50-Tages-Durchschnitt von 8,33 EUR lag mit einem Schlusskurs unter dem gleitenden Durchschnitt bei einer Abweichung von -8,16 Prozent, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führte. Insgesamt erhielt Absa daher eine "Schlecht"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

Der Relative Strength Index (RSI) der Absa-Aktie liegt bei 43,75, was als "Neutral" eingestuft wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 68, was ebenfalls als "Neutral" bewertet wird. Insgesamt erhielt Absa daher für diese Kategorie die Einstufung "Neutral".

Insgesamt lassen die Bewertungen der Finanzanalysten eine gemischte Entwicklung für Absa erkennen, mit positiven Bewertungen für das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs, jedoch negativen Einschätzungen in Bezug auf das Sentiment und die technische Analyse der Aktie. Es bleibt abzuwarten, wie sich diese Bewertungen in Zukunft auf die Entwicklung von Absa auswirken werden.