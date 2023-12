Absa Aktie: Finger Weg!

In den letzten vier Wochen wurde bei Absa eine positive Veränderung in der Stimmung und der Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien festgestellt. Dies führt zu einer positiven Bewertung der Aktie. Die Zunahme der Kommunikationsfrequenz deutet darauf hin, dass vermehrt über das Unternehmen gesprochen wurde. Insgesamt erhält Absa daher eine positive Bewertung auf dieser Stufe.

Im Vergleich zum Branchendurchschnitt (Handelsbanken) wird die Aktie von Absa als unterbewertet angesehen. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 7,19, was einen Abstand von 40 Prozent zum Branchen-KGV von 11,9 bedeutet. Auf fundamentaler Basis wird daher eine positive Empfehlung ausgesprochen.

Die Dividendenrendite von Absa liegt derzeit bei 7,97 Prozent, was unter dem Branchendurchschnitt von 10 Prozent liegt. Dies führt zu einer negativen Einschätzung in Bezug auf die Dividendenpolitik des Unternehmens.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Absa bei 8,5 EUR liegt, während der aktuelle Aktienkurs bei 7,5 EUR liegt. Dies führt zu einer negativen Bewertung. Auch der GD50 der letzten 50 Tage weist mit einem Abstand von -10,82 Prozent auf eine negative Entwicklung hin.

Insgesamt ergibt sich daher eine Gesamtbewertung von "Schlecht" für die Absa-Aktie.