AbsaADR Aktie: Das wird teuer!

Die technische Analyse der Absa-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs bei 8,5 EUR liegt, während der aktuelle Kurs bei 7,5 EUR liegt. Dies bedeutet, dass die Aktie mit -11,76 Prozent unter dem GD200 liegt, was zu einer Bewertung von "Schlecht" führt. Ebenso liegt der GD50 bei 8,41 EUR, was einem Abstand von -10,82 Prozent entspricht und ebenfalls als "Schlecht" bewertet wird. Insgesamt erhält die Aktie daher die Gesamtnote "Schlecht".

In Bezug auf die Dividende zeigt sich, dass die Dividendenrendite der Absa-Aktie derzeit bei 7,97 Prozent liegt, was unter dem Branchendurchschnitt von 10 Prozent liegt. Dies führt zu einer Differenz von -2,03 Prozent zur "Handelsbanken"-Branche und führt zu einer Bewertung der Dividendenpolitik als "Schlecht".

Im Bereich der Fundamentalanalyse wird deutlich, dass die Absa-Aktie im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt als unterbewertet angesehen wird. Mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 7,19 ergibt sich ein Abstand von 40 Prozent gegenüber dem Branchen-KGV von 11,9, was zu einer "Gut"-Empfehlung führt.

Abschließend wird der Relative-Stärke-Index (RSI) herangezogen, um einzuschätzen, ob die Aktie überkauft oder überverkauft ist. Sowohl der RSI7 als auch der RSI25 zeigen an, dass die Absa-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer Bewertung als "Neutral" in diesem Abschnitt führt.