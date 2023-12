AbsaADR Aktie: Wo soll das noch hinführen?

Der Relative Strength Index (RSI) für die Absa-Aktie hat in den letzten 7 Tagen einen Wert von 75 erreicht, was darauf hinweist, dass die Aktie überkauft ist und daher eine "Schlecht"-Bewertung erhält. Im Vergleich dazu liegt der RSI-Wert auf 25-Tage-Basis bei 66,2, was darauf hinweist, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und somit eine "Neutral"-Rating erhält.

Auf fundamentaler Ebene zeigt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Absa einen Wert von 7,19, was deutlich unter dem Branchenmittel liegt und auf eine Unterbewertung hinweist. Daher wird der Titel als "Gut"-Empfehlung eingestuft.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz wurde in den letzten vier Wochen eine Verschlechterung im Stimmungsbild der Absa-Aktie festgestellt, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Ebenso wurde eine leichte Reduktion in der Kommunikationsfrequenz registriert, was bedeutet, dass in den letzten Wochen weniger über das Unternehmen gesprochen wurde. Insgesamt erhält die Absa-Aktie daher auf dieser Ebene eine "Schlecht"-Bewertung.

In der technischen Analyse liegt der Kurs der Absa-Aktie mit 7,8 EUR inzwischen -8,34 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage (GD50), was zu einer kurzfristigen Einschätzung "Schlecht" führt. Auf Basis der vergangenen 200 Tage ergibt sich ebenfalls eine "Schlecht"-Einstufung, da die Distanz zum GD200 bei -9,09 Prozent liegt. Somit wird die Aktie aus charttechnischer Sicht für beide Zeiträume insgesamt als "Schlecht" eingestuft.