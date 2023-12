AbsaADR Aktie: Gut, wenn Sie noch investiert sind!

In den letzten Wochen konnte eine positive Veränderung bei der Stimmungslage und der Kommunikationsfrequenz von Absa in den sozialen Medien festgestellt werden. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung. Im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt gilt die Aktie als unterbewertet, was zu einer weiteren "Gut"-Empfehlung führt.

Die Diskussionen und Interaktionen der Marktteilnehmer in sozialen Medien zeigen, dass über Absa in den letzten zwei Wochen neutral diskutiert wurde. Es gab keine bedeutenden Richtungsausschläge in der Kommunikation. In den letzten Tagen sind jedoch vor allem negative Themen aufgekommen, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) deutet darauf hin, dass Absa weder überkauft noch -verkauft ist, sowohl auf 7- als auch auf 25-Tage-Basis. Insgesamt erhält die Aktie daher ein "Neutral"-Rating in diesem Abschnitt.