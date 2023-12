Abri I Aktie: Das darf nicht passieren!

Weitere Suchergebnisse zu "Abri Spac I":

Das Internet hat eine starke Wirkung auf die Stimmung und die Diskussionen über Aktien in den sozialen Medien können die Einschätzungen für Aktien beeinflussen. Bei Collective Audience wurde eine unterdurchschnittliche Diskussionstätigkeit gemessen, was zu einer negativen Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt ebenfalls eine negative Entwicklung, was insgesamt zu einer schlechten langfristigen Stimmung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt für Collective Audience einen neutralen Titel. Sowohl der RSI7 (für sieben Tage) als auch der RSI25 (für 25 Tage) weisen auf eine schlechte Empfehlung hin, was zu einem Gesamtranking "Schlecht" führt.

Die technische Analyse ergibt ebenfalls eine schlechte Bewertung. Sowohl der 50-Tage- als auch der 200-Tage-Durchschnitt zeigen eine deutliche Abweichung des letzten Schlusskurses von 1,4 USD, was zu einer insgesamt schlechten Bewertung führt.

Die Stimmungslage in den sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen vorwiegend negativ, was zu einer Gesamteinschätzung "Schlecht" führt.

Insgesamt ergibt sich aus den verschiedenen Analysemethoden eine eindeutige "Schlecht"-Einschätzung für die Aktie von Collective Audience.