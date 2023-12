Abri I Aktie: So geht’s nicht weiter!

Basierend auf dem Relative Strength Index ist die Aktie der Collective Audience als Neutral-Titel eingestuft. Der Index misst die Auf- und Abwärtsbewegungen über verschiedene Zeiträume (RSI7 für sieben Tage, RSI25 für 25 Tage) und weist diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die Collective Audience-Aktie zeigt der RSI7 einen Wert von 77, was zu einer "Schlecht"-Empfehlung führt. Der Wert für den RSI25 beträgt 72,62, was ebenfalls zu einer "Schlecht"-Einstufung führt. Somit ergibt sich insgesamt eine "Schlecht"-Bewertung auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

In den sozialen Netzwerken war die Stimmungslage in den letzten Tagen größtenteils negativ. An fünf Tagen dominierten positive Themen die Diskussion, während an sechs Tagen die negative Kommunikation überwog. In den letzten ein bis zwei Tagen gab es weder positive noch negative Themen in Bezug auf das Unternehmen Collective Audience. Daher wird die Aktie insgesamt mit einem "Schlecht" bewertet, basierend auf dem Anleger-Sentiment.

Die technische Analyse zeigt, dass die Collective Audience-Aktie gemäß trendfolgender Indikatoren als "Schlecht" eingestuft wird. Der gleitende 200-Tages-Durchschnitt beträgt 9,99 USD, während der letzte Schlusskurs bei 1,4 USD deutlich darunter liegt (-85,99 Prozent Abweichung). Auch der 50-Tages-Durchschnitt (7,73 USD) liegt deutlich über dem letzten Schlusskurs (-81,89 Prozent Abweichung). Somit erhält die Collective Audience-Aktie auf Basis trendfolgender Indikatoren ein "Schlecht"-Rating.

Das Internet kann Stimmungen verstärken oder sogar verändern. Abhängig von der Diskussionsintensität und der Häufigkeit der Stimmungsänderung ergeben sich neue Einschätzungen für Aktien. In Bezug auf die Diskussionintensität zeigt Collective Audience langfristig eine unterdurchschnittliche Aktivität, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist ebenfalls auf eine negative Veränderung hin, wodurch das Gesamtbild der langfristigen Stimmung als "Schlecht" eingestuft wird.

