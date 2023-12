Abra Information Technologies Aktie: Es ist nicht so schlimm wie es aussieht!

Die technische Analyse der Abra Information-Aktie zeigt, dass die 200-Tage-Linie aktuell bei 293,47 ILS verläuft. Der Aktienkurs liegt bei 283 ILS, was einem Abstand von -3,57 Prozent entspricht und die Einstufung "Neutral" ergibt. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage bei 253,43 ILS, was einer Differenz von +11,67 Prozent entspricht und somit ein "Gut"-Signal liefert. Insgesamt ergibt sich also eine "Gut"-Einstufung auf Basis der beiden Zeiträume.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage weist einen Wert von 21 auf, was bedeutet, dass die Aktie als überverkauft eingestuft wird und eine "Gut"-Bewertung erhält. Im Vergleich dazu zeigt der RSI auf 25-Tage-Basis (35,63) weder überkaufte noch überverkaufte Signale und wird daher als "Neutral" eingestuft. Insgesamt ergibt sich eine "Gut"-Rating für Abra Information basierend auf der RSI-Bewertung.

Bezüglich des Sentiments und Buzz im Netz zeigt sich, dass die Diskussionsintensität der Aktie eine durchschnittliche Aktivität aufweist, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Veränderungen und führt ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung. Insgesamt ergibt sich also eine "Neutral"-Bewertung für Abra Information basierend auf diesen Faktoren.

Im Branchenvergleich Aktienkurs zeigt sich, dass die Aktie von Abra Information im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Informationstechnologie" mit einer Rendite von 107,73 Prozent deutlich über dem Durchschnitt liegt. Auch im Vergleich zur "Software"-Branche, die eine mittlere Rendite von 0 Prozent aufweist, liegt Abra Information mit 107,73 Prozent deutlich darüber. Diese positive Entwicklung führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie für die Aktie von Abra Information.