Abra Information Technologies Aktie: Besser könnte es gar nicht laufen!

Die technische Analyse der Abra Information-Aktie zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses für die letzten 200 Handelstage bei 286,98 ILS liegt. Der letzte Schlusskurs von 343,1 ILS weicht also um +19,56 Prozent ab, was aus charttechnischer Sicht als "Gut" bewertet wird. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (316,55 ILS) liegt über dem letzten Schlusskurs (+8,39 Prozent) und erhält somit ebenfalls ein "Gut"-Rating. Insgesamt erhält die Abra Information-Aktie somit für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.

Die Stimmung der Anleger bezüglich der Aktienkurse von Abra Information wurde auf sozialen Plattformen untersucht. Dabei wurde festgestellt, dass die Kommentare und Befunde neutral waren. Auch in den Diskussionen der letzten Tage wurden hauptsächlich neutrale Themen aufgegriffen. Somit wird die Aktie im Hinblick auf die Stimmung als "Neutral" eingestuft.

In Bezug auf den Relative-Stärke-Index (RSI) wird festgestellt, dass der RSI7 aktuell bei 50,65 Punkten liegt, was darauf hinweist, dass Abra Information weder überkauft noch überverkauft ist. Somit erhält das Wertpapier eine "Neutral"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der 25-Tage-RSI liegt bei 24,63, was bedeutet, dass Abra Information hier überverkauft ist. Insgesamt wird das Abra Information-Wertpapier in diesem Abschnitt als "Gut" eingestuft.

Die Sentiment- und Buzz-Analyse zeigt, dass die Diskussionsintensität rund um die Aktie eine mittlere Aktivität aufweist und die Rate der Stimmungsänderung kaum Änderungen erfahren hat. Somit erhält die Aktie bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Neutral".