AbraSilver Resource Aktie: Wahnsinn - das ist ein Signal!

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war kürzlich überwiegend positiv für die Anleger des Unternehmens Abrasilver Resource. An 11 Tagen zeigte das Stimmungsbarometer grün, und es wurden keine negativen Diskussionen verzeichnet. Die Anleger waren größtenteils neutral eingestellt an insgesamt drei Tagen. In den letzten ein bis zwei Tagen diskutierten die Anleger verstärkt über positive Themen in Bezug auf das Unternehmen, was zu einer "Gut"-Bewertung der Aktie durch die Redaktion führte. Zusammengenommen ergibt sich für das Anleger-Sentiment eine "Gut"-Einschätzung.

Auch die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet spielt eine wichtige Rolle bei der Einschätzung einer Aktie. Bei der Analyse der Diskussionsintensität und der Rate der Stimmungsänderung zeigte Abrasilver Resource interessante Ausprägungen. Die Diskussionsintensität änderte sich stark aufgrund einer deutlich geringeren Aktivität, was zu einer "Schlecht"-Einschätzung führte. Ebenso war die Rate der Stimmungsänderung eher negativ, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung durch die Redaktion führte. Insgesamt ergibt sich somit eine "Schlecht"-Einstufung.

Der Relative Strength Index (RSI), ein Indikator aus der technischen Analyse, zeigt, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI der letzten 7 Tage für die Abrasilver Resource-Aktie beträgt aktuell 62, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Auch der RSI der letzten 25 Handelstage zeigt mit einem Wert von 52,63 eine Neutralität, was zu einem weiteren "Neutral"-Rating führt. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs somit ein "Neutral"-Rating.

Die technische Analyse der Abrasilver Resource-Aktie basierend auf den letzten 200 Handelstagen ergibt einen Durchschnitt von 0,32 CAD für den Schlusskurs. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 0,34 CAD, was zu einem Unterschied von +6,25 Prozent führt und daher zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch der 50-Tages-Durchschnitt von 0,32 CAD zeigt mit einem Schlusskurs über dem gleitenden Durchschnitt von +6,25 Prozent eine positive Entwicklung und führt zu einem weiteren "Gut"-Rating. Somit erhält Abrasilver Resource insgesamt eine "Gut"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

