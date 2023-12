AbraSilver Resource Aktie: Bestätigung für den Knaller!

Weitere Suchergebnisse zu "Silber":

Die technische Analyse zeigt, dass die Abrasilver Resource derzeit gut positioniert ist. Der gleitende Durchschnittskurs (GD200) liegt bei 0,32 CAD, während der Aktienkurs bei 0,355 CAD um +10,94 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Dies führt zu einer Einstufung als "Gut". Der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage (GD50) beträgt 0,31 CAD, was einer Abweichung von +14,52 Prozent entspricht und die Aktie als "Gut"-Wert für diesen Zeitraum kennzeichnet. Insgesamt erhält die Aktie das Rating "Gut".

Der Relative Strength Index (RSI) beträgt derzeit 41,18, was als "Neutral" eingestuft wird, da weder eine Über- noch eine Unterkauft-Situation vorliegt. Auch der RSI25-Wert von 37 deutet darauf hin, dass die Aktie weder über- noch unterkauft ist. Daher erhält die Aktie insgesamt die Einstufung "Neutral" für den RSI.

Die Stimmung in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen größtenteils positiv gegenüber Abrasilver Resource eingestellt waren. Von insgesamt elf Tagen waren neun positiv, zwei negativ und drei hatten keine eindeutige Richtung. Auch die neuesten Nachrichten der vergangenen ein bis zwei Tage über das Unternehmen waren hauptsächlich positiv. Basierend auf der Stimmungsanalyse erhält die Abrasilver Resource daher eine "Gut"-Einschätzung von der Redaktion.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz konnte in den letzten Wochen keine wesentliche Veränderung festgestellt werden. Das Stimmungsbild wird daher als "Neutral" eingestuft. Die Stärke der Diskussion in den sozialen Medien hat jedoch zugenommen, was mit einer "Gut"-Bewertung honoriert wird. Insgesamt erhält Abrasilver Resource für diese Stufe daher ein "Gut"-Rating.

