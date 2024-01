Abr im Check!

Weitere Suchergebnisse zu "CMS Energy":

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Dieser Indikator wird häufig im Finanzmarkt eingesetzt und basiert auf Auf- und Abwärtsbewegungen über die Zeit. In der kurzfristigen Betrachtung der letzten 7 Tage hat der RSI für die Abr-Aktie einen Wert von 100 Punkten erreicht, was darauf hinweist, dass die Aktie überkauft ist und daher ein "Schlecht"-Rating erhält. Ebenso zeigt der etwas längerfristige RSI auf 25-Tage-Basis einen Wert von 100, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt.

Die technische Analyse vergleicht den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der Abr-Aktie der letzten 200 Handelstage (GD200) mit dem aktuellen Kurs. Dies ergibt eine Abweichung von -2,17 Prozent und führt zu einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Ebenso liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) und führt zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung. Insgesamt erhält das Unternehmen daher für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

Beim Sentiment und Buzz spielt die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz eine Rolle. Für die Abr-Aktie zeigt sich eine durchschnittliche Aktivität in Bezug auf die Diskussionsintensität und eine geringe Rate der Stimmungsänderung. Diese Faktoren führen zu einer Gesamteinschätzung von "Neutral".

Im Branchenvergleich erzielte die Abr-Aktie in den letzten 12 Monaten eine Outperformance sowohl im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Hotels Restaurants und Freizeit"-Branche als auch im Vergleich zum "Zyklische Konsumgüter"-Sektor. Die Performance von 9,27 Prozent bedeutet eine Outperformance von +3,99 Prozent im Branchenvergleich der "Hotels Restaurants und Freizeit"-Branche und eine Überperformance von 8,9 Prozent im Vergleich zum "Zyklische Konsumgüter"-Sektor, was zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie führt.