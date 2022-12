About You-Aktie bricht aus – Abschied aus dem Tränen-Tal?

About You (WKN: A3CNK4) ist nach dem Börsengang im Juni 2021 massiv abgeschmiert, doch nun scheint der deutsche Wachstumswert aus dem Tal der Tränen ausgebrochen zu sein. Um mehr als +7% ging es am Dienstag nach oben auf 6,68 €. Ist es jetzt Zeit für den Turnaround?

About You aus Hamburg ist ein deutsches Tochterunternehmen der Otto-Gruppe. Im operativen Geschäft konzentriert sich das Unternehmen auf den Modehandel mit individueller Kundenanpassung. Gleichzeitig hat man aber noch ...





Um den vollständigen Artikel zu lesen klicken Sie bitte hier.