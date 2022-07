About You-Aktie: Umsatzwachstum stark!

Die ABOUT YOU Holding SE (mit ihren konsolidierten Tochtergesellschaften "ABOUT YOU" oder "Gruppe"), eine der am schnellsten wachsenden Online-Modeplattformen Europas, gab heute ein solides Umsatzwachstum von 19,4 % im Vergleich zum Vorjahresquartal für das erste Quartal 2022/2023 bekannt, da das Unternehmen weiterhin seine strategischen Ziele erreicht, unterstützt durch Investitionen in die internationale Expansion und eine verstärkte Kundenbindung. ABOUT YOU bekräftigte… Hier weiterlesen