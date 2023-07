About You-Aktie: Überraschendes Potenzial für die Zukunft!

Was hat den plötzlichen Anstieg ausgelöst? Am Mittwoch verzeichnete die Aktie von About You eine beeindruckende Rallye. Das Wertpapier des Online-Bekleidungshändlers stieg am frühen Nachmittag um beachtliche 32,50 Prozent auf einen Preis von 5,80 Euro (Stand: 12.07.2023, 13:45 Uhr).

Das ist das erste signifikante Aufwärtssignal der Aktie seit vielen Monaten, trotz eines beträchtlichen Kursanstiegs bleibt sie jedoch noch immer mit einem Minus von 19 Prozent über einen Zeitraum von zwölf Monaten.

About You kehrt operativ wieder in die Gewinnzone zurück

Der Auslöser für diesen Optimismus? Tatsächlich gab About You am Mittwochmorgen eine bedeutende Entwicklung bekannt, die Hoffnung weckt. Demzufolge hat der Online-Mode-Händler im ersten Geschäftsquartal (Enddatum Mai 2023) überraschenderweise den Sprung in die Profitabilität...