About You-Aktie -19%: Nach Absturz kaufen?

Die Aktie von About You (WKN: A3CNK4) stürzt heute im Handelsverlauf um mehr als -19% auf 5,94 € ab. Aktuell erholt sie sich leicht. Sind die Quartalszahlen wirklich so schlecht wie gedacht?

About You aus Hamburg ist ein deutsches Tochterunternehmen der Otto-Gruppe. Im operativen Geschäft konzentriert sich das Unternehmen auf den Modehandel mit individueller Kundenanpassung. Gleichzeitig hat man aber noch eine Software-Sparte, in der man IT-Lösungen für andere ...





Um den vollständigen Artikel zu lesen klicken Sie bitte hier.