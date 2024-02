Aboitiz Equity VenturesADR Aktie: Das Vertrauen entzogen!

In den letzten vier Wochen gab es keine signifikanten Veränderungen im Sentiment und Buzz rund um Aboitiz Equity Ventures in den sozialen Medien. Daher wird die Aktie als "Neutral" bewertet. Die Kommunikationsfrequenz hat jedoch leicht abgenommen, was bedeutet, dass in letzter Zeit weniger über das Unternehmen gesprochen wurde. Insgesamt erhält die Aktie daher ein "Schlecht"-Rating auf dieser Ebene.

Der Relative Strength-Index (RSI) zeigt, dass die Aktie von Aboitiz Equity Ventures als Neutral-Titel eingestuft wird. Der RSI misst die Auf- und Abwärtsbewegungen für verschiedene Zeiträume und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Der RSI7-Wert für die Aktie beträgt 50, was zu einer "Neutral"-Empfehlung führt, während der RSI25-Wert von 100 für diesen Zeitraum eine "Schlecht"-Einstufung bedeutet. Insgesamt ergibt sich daher ein "Schlecht"-Ranking auf der Ebene des Relative Strength-Indikators.

Aus charttechnischer Sicht ist die Aboitiz Equity Ventures-Aktie mit einem Kurs von 8,17 USD derzeit -7,26 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage entfernt, was zu einer kurzfristigen Einschätzung als "Schlecht" führt. Über die letzten 200 Tage beträgt die Distanz zum gleitenden Durchschnitt sogar -17,22 Prozent, was ebenfalls zu einer Einschätzung als "Schlecht" führt.

Neben den harten Faktoren wie Bilanzdaten können Aktienkurse auch durch weiche Faktoren wie die Stimmung beeinflusst werden. Laut Analysten waren die Kommentare und Bewertungen zu Aboitiz Equity Ventures auf sozialen Plattformen überwiegend positiv. In den letzten Tagen wurden jedoch hauptsächlich neutrale Themen diskutiert. Daher erhält die Aktie in Bezug auf die Stimmung die Einstufung "Gut". Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Aboitiz Equity Ventures hinsichtlich der Stimmung als "Gut" eingestuft wird.