Aboitiz Equity VenturesADR Aktie: Es hätte schlimmer kommen können!

Der Relative Strength Index (kurz: RSI) wird verwendet, um die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit zu analysieren und ist daher ein guter Indikator für überkaufte oder unterkaufte Titel. Der RSI der letzten 7 Tage für die Aboitiz Equity Ventures-Aktie liegt bei 50, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist und somit eine "Neutral"-Bewertung erhält. Im Vergleich dazu zeigt der 25-Tage-RSI von Aboitiz Equity Ventures (100), dass die Aktie überkauft ist und daher mit "Schlecht" eingestuft wird. Insgesamt ergibt sich also eine "Schlecht"-Bewertung basierend auf dem RSI.

Die Analyse von Sentiment und Buzz ermöglicht es, starke positive oder negative Ausschläge in der Internet-Kommunikation präzise und frühzeitig zu erkennen. In den vergangenen Wochen hat sich die Stimmung für Aboitiz Equity Ventures jedoch deutlich verbessert, weshalb die Aktie eine "Gut"-Bewertung erhält. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien zeigt keine außergewöhnliche Aktivität, weshalb Aboitiz Equity Ventures eine "Neutral"-Bewertung erhält. Insgesamt wird die Aktie daher mit einem "Gut" bewertet.

Bei der technischen Analyse verläuft die 200-Tage-Linie (GD200) der Aboitiz Equity Ventures aktuell bei 9,9 USD. Da der Aktienkurs selbst bei 8,17 USD liegt, ergibt sich eine negative Differenz von -17,47 Prozent, was zu einer "Schlecht"-Einstufung führt. Auch im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der letzten 50 Tage zeigt sich ein Abwärtstrend, wodurch die Gesamtbewertung auf "Schlecht" lautet.

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Stimmungsindikator für die Einschätzung einer Aktie. In den sozialen Medien wurden vor allem negative Meinungen zur Aktie von Aboitiz Equity Ventures veröffentlicht, aber auch positive Themen sorgten für Diskussionen. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Bewertung basierend auf der Analyse der Anleger-Stimmung.