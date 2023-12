Aboitiz Equity VenturesADR Aktie: Es gibt was neues!

Weitere Suchergebnisse zu "Air Liquide":

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um einzuschätzen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Für Aboitiz Equity Ventures wird der RSI auf 7- und 25-Tages-Basis betrachtet. Der RSI7 liegt aktuell bei 50 Punkten, was darauf hinweist, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist. Der RSI25 zeigt ebenfalls einen Wert von 50, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Bei der technischen Analyse wird auch der gleitende Durchschnitt betrachtet, um Auf- oder Abwärtstrends zu erkennen. Der 200-Tages-Durchschnitt für Aboitiz Equity Ventures beträgt 10,84 USD, während der letzte Schlusskurs bei 9,32 USD liegt, was zu einer Abweichung von -14,02 Prozent führt und somit eine "Schlecht"-Bewertung ergibt. Der 50-Tage-Durchschnitt zeigt hingegen eine Abweichung von 0 Prozent und führt zu einem "Neutral"-Rating.

Auch die Stimmung der Anleger wird betrachtet, wobei die neutralen Kommentare auf sozialen Plattformen von negativen Themen in den letzten zwei Tagen überlagert werden. Dadurch wird die Aktie ebenfalls als "Neutral" eingestuft.

Die Diskussionen in den sozialen Medien spiegeln eine mittlere Aktivität wider, jedoch zeigt die Rate der Stimmungsänderung eine negative Veränderung, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" führt. Somit wird Aboitiz Equity Ventures insgesamt mit einem "Neutral"-Rating versehen.