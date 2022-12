Abo Wind Aktie: „besser als erwartet“, wesentlich. In 2022 und auch für 2023 angehobene Prognose.

ABO Wind Aktie – eine „Wette“ auf den Erfolg der Energiewende. REPowerEU, Fitfor55 oder andere Initiativen weltweit sollten der Windenergiebranche Rückenwind geben. Auch wenn das – noch? – nicht für die Windenergieanlagenbauer gilt, die mit Margenproblemen zu kämpfen haben, so gilt es um so mehr für Projektentwickler, wie es ABO Wind in Reinkultur ist. Vor einiger Zeit konnten wir einen Blick „von Innen“ auf die ABO Wind AG (ISIN: DE0005760029) bieten: EXCLUSIVINTERVIEW mit dem Mitglied der Geschäftsführung der ABO Wind AG (ISIN: DE0005760029), Herrn Alexander Koffka. Und heute bestätigt der Projektierer den optimistischen Blick auf die Windenergiebranche – trotz Genehmigungsschneckentempo in Deutschland, trotz bayerischer Verweigerunsghaltung und trotz Übergewinndiskussion:

Starke Nachfrage am Markt – und hohe Zahlungsbereitschaft lässt die Kassen klingeln bei ABO Wind

In eher nüchternem Tonfall berichtet der Projektentwickler, der sich noch im September trotz Zinswende-Diskussion – rund 70 Mio EUR in Form von Schuldscheindarlehen zum Ausbau des Geschäfts sichern konnte, von einem erwartetem Gewinn nach Steuern in Höhe von annähernd 17 Mio EUR für 2022 auszugehen. Prognostiziert hatte die Gesellschaft bislang, mindestens das Jahresergebnis des Vorjahres (13,8 Mio EUR) zu erreichen. Die Analysten von Metzler und First Berlin hatten in ihren jüngsten Veröffentlichungen das Jahresergebnis 2022 auf 15 beziehungsweise 14,3 Mio EUR geschätzt.

Nicht nur 20 GW Projekte im Bereich Solar- und Windenergie – zusätzlich 15 GW mit“Wasserstoffproduktion“-verbundene beim Unternehmen aus Wiesbaden – MEHR DAZU IN UNSEREM BEITRAG VOM 26.08.2022 – Perspektiven vorhanden. Und auch die aktuelle Diskussion um die „Zufallsgewinnbesteuerung“ hatb offensichtlich auf die Nachfrage nach Erneuerbare-Energien-Projekte keinen wesentlichen oder nachhaltigen Einfluss. Dafür sind die anspruchsvollen CO2-Pläne von EU und deren einzelnen Mitgliedsstaaten zu sehr auf einen zügigen Ausbau der „Erneuerbaren“ angewiesen. Und die heutige Prognsoeerhöhung passt so „ins Bild“…



