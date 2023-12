Abnehmspritze und KI: Wie Champions-Investoren von den Trends 2023 profitieren

Guten Tag, liebe Leserinnen und Leser, 2023 verging wohl kaum ein Tag, an dem in der Presse nicht über KI oder die sogenannte „Abnehmspritze” berichtet wurde. Da an der Börse bekanntlich die Zukunft gehandelt wird, sollten sich Investoren natürlich mit Trend-Themen wie diesen befassen. Dabei gilt es jedoch, die Unternehmen zu identifizieren, die keine „Eintagsfliegen”...