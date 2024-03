Abliva AB Aktie: Deshalb ist sie so schwach!

Abliva-Aktie: Anleger-Stimmung und technische Analyse im Fokus

In den vergangenen zwei Wochen wurde die Abliva-Aktie von den hauptsächlich privaten Nutzern in sozialen Medien als eher neutral bewertet. Dies ergab die Auswertung diverser Kommentare und Wortmeldungen. Zudem wurden hauptsächlich negative Themen rund um den Wert angesprochen, was zu der Schlussfolgerung führt, dass die Anleger-Stimmung als "Schlecht" einzustufen ist.

Die 200-Tage-Linie (GD200) der Abliva verläuft aktuell bei 0,23 SEK. Der Aktienkurs selbst ging bei 0,157 SEK aus dem Handel und hat damit einen Abstand von -31,74 Prozent aufgebaut. Auch im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der letzten 50 Tage (GD50) weist die Abliva-Aktie mit einer Differenz von -31,74 Prozent ein "Schlecht"-Signal auf. Somit ergibt sich insgesamt eine "Schlecht"-Einstufung auf Basis der technischen Analyse.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Abliva-Aktie sowohl auf 7-Tage- als auch auf 25-Tage-Basis überkauft ist, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt.

In Bezug auf die weichen Faktoren wie Sentiment und Buzz zeigt sich, dass die Diskussionsintensität der Abliva-Aktie eine durchschnittliche Aktivität aufweist, was zu einer Einschätzung als "Neutral" führt. Ebenso weist die Rate der Stimmungsänderung kaum Änderungen auf, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Somit ergibt sich insgesamt eine Einschätzung als "Neutral"-Wert.

Insgesamt lässt sich also festhalten, dass die Anleger-Stimmung als "Schlecht" einzustufen ist, auch die technische Analyse sowie der RSI deuten auf eine negative Entwicklung hin. Lediglich die weichen Faktoren führen zu einer Einschätzung als "Neutral"-Wert.