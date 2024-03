Abliva AB Aktie: Wer hätte das gedacht?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein beliebtes Instrument der technischen Analyse, um festzustellen, ob ein Titel derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Bei Abliva betrachten wir den RSI auf 7- und 25-Tage-Basis. Der 7-Tage-RSI beträgt derzeit 63,16 Punkte, was bedeutet, dass Abliva weder überkauft noch überverkauft ist und daher als "Neutral" eingestuft wird. Beim 25-Tage-RSI hingegen ist Abliva überkauft und wird daher als "Schlecht" eingestuft.

Auch die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet liefert wichtige Informationen zur Einschätzung einer Aktie. In diesem Zusammenhang betrachten wir die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung. Bei Abliva ist die Diskussionsintensität durchschnittlich, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Veränderungen, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Einstufung.

In Bezug auf die technische Analyse verläuft die 200-Tage-Linie der Abliva derzeit bei 0,23 SEK. Dies führt zu einer "Schlecht"-Einstufung, da der Aktienkurs selbst bei 0,1492 SEK aus dem Handel ging und somit einen Abstand von -35,13 Prozent aufgebaut hat. Auch das Verhältnis gegenüber dem gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage ist negativ, mit einer aktuellen Differenz von -25,4 Prozent und einem "Schlecht"-Signal. Der Gesamtbefund auf Basis der beiden Zeiträume lautet daher "Schlecht".

Die Anleger-Stimmung in sozialen Medien zeigt in den vergangenen Wochen eine überwiegend negative Bewertung von Abliva durch private Nutzer. In den letzten Tagen wurden hingegen überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Einstufung basierend auf der Anleger-Stimmung.

Insgesamt ergibt sich also eine "Neutral"-Einstufung für Abliva basierend auf verschiedenen Bewertungskriterien.