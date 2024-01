Abliva AB Aktie: Viel fehlt nicht mehr!

Der Relative Strength Index (RSI) ist eine bekannte Methode, um die Dynamik eines Aktienkurses zu bewerten. Der RSI wird für einen Zeitraum von 7 Tagen oder 25 Tagen (RSI25) berechnet und normiert das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen auf einen Wert zwischen 0 und 100. Für Abliva liegt der RSI bei 40, was als "Neutral" eingestuft wird. Der RSI25 beträgt 47,14, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung für einen Zeitraum von 25 Tagen führt.

Das Sentiment und der Buzz im Internet können die Stimmung bezüglich Aktien beeinflussen. Für Abliva wurde eine mittlere Diskussionsintensität gemessen, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung war in diesem Zeitraum kaum vorhanden, was zu einem insgesamt "Neutral"-Stimmungsbild führt.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde neutral über Abliva diskutiert, ohne positive oder negative Ausschläge. In den letzten ein bis zwei Tagen gab es keine besonders positiven oder negativen Themen, was zu einer "Neutral"-Einschätzung der Aktie führt.

In der technischen Analyse verläuft die 200-Tage-Linie der Abliva aktuell bei 0,23 SEK, was zu einer Einstufung als "Gut" führt, da der Aktienkurs bei 0,25 SEK handelt und somit einen Abstand von +8,7 Prozent aufweist. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage bei 0,24 SEK, was einer Differenz von +4,17 Prozent und damit einem "Neutral"-Signal entspricht. Der Gesamtbefund auf Basis der beiden Zeiträume lautet daher "Gut".