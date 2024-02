Abliva AB Aktie: Lieber erstmal halten!

Der Relative Strength Index, oder RSI, ist ein Indikator, der die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen anzeigt, indem er die Aufwärtsbewegungen auf die Gesamtbewegungen bezieht. Der RSI der Abliva liegt bei 29,79, was auf eine überverkaufte Situation hindeutet, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, zeigt für die Abliva einen Wert von 57, was als neutral betrachtet wird und ebenfalls zu einer "Gut"-Bewertung führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Abliva-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 0,23 SEK liegt. Der letzte Schlusskurs von 0,241 SEK weicht um +4,78 Prozent ab, was zu einer neutralen Bewertung führt. Auch der Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen liegt mit einem letzten Schlusskurs von 0,24 SEK nahe dem gleitenden Durchschnitt (+0,42 Prozent), was ebenfalls zu einer neutralen Bewertung führt. Insgesamt erhält die Abliva-Aktie damit für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen grundsätzlich neutral gegenüber Abliva eingestellt waren, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren ebenfalls vornehmlich neutral, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt.

In den letzten Wochen konnte keine wesentliche Veränderung des Stimmungsbildes bei Abliva festgestellt werden. Daher wird auch in Bezug auf Sentiment und Buzz eine "Neutral"-Bewertung vergeben. Insgesamt erhält Abliva daher für die Anlegerstimmung ein "Neutral"-Rating.