Abliva AB Aktie: Es geht auch anders!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument der technischen Analyse, um festzustellen, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI setzt Kursbewegungen über die Zeit in Relation. In Bezug auf Abliva betrachten wir den RSI auf 7- und 25-Tage-Basis. Der 7-Tage-RSI beträgt aktuell 65 Punkte, was bedeutet, dass Abliva momentan weder überkauft noch überverkauft ist und somit als "Neutral" eingestuft wird. Beim 25-Tage-RSI liegt der Wert bei 44,72, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt.

In den letzten Wochen konnte bei Abliva keine wesentliche Veränderung des Stimmungsbildes festgestellt werden. Weder in Bezug auf das Sentiment noch auf das Buzz gab es signifikante Unterschiede, weshalb Abliva in diesem Punkt als "Neutral" bewertet wird.

Das Anleger-Sentiment spielt ebenfalls eine wichtige Rolle. In den sozialen Medien überwogen zuletzt mehrheitlich positive Meinungen über Abliva, was insgesamt zu einer "Gut"-Bewertung führt.

Bei der technischen Analyse ergibt sich eine positive Abweichung des gleitenden Durchschnitts des Schlusskurses der Abliva-Aktie der letzten 200 Handelstage von 5,87 Prozent. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Beim gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält Abliva damit für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.