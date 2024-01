Able Engineering Aktie: Was soll das denn werden?

Der Sentiment und der Buzz: Bei der Bewertung einer Aktie zählen auch weiche Faktoren wie die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz. In den letzten Monaten hat die Aktie von Able Engineering folgendes Bild abgegeben: Die Diskussionsintensität, gemessen an der Häufigkeit der Wortbeiträge, war durchschnittlich aktiv. Daher wird Able Engineering für diesen Faktor als "Neutral" eingestuft. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt laut unserer Messung kaum Veränderungen, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt wird Able Engineering daher als "Neutral"-Wert betrachtet.

Fundamental: Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) beträgt derzeit 3,91 und liegt damit um 92 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Bauwesen) von 47. Aus dieser Sicht ist die Aktie von Able Engineering derzeit unterbewertet, weshalb sie auf dieser Stufe eine "Gut"-Bewertung erhält.

Relative Strength Index: Basierend auf dem Relative Strength-Index ist die Aktie von Able Engineering ein Neutral-Titel. Der Index misst die Auf- und Abwärtsbewegungen verschiedener Zeiträume (RSI7 für sieben Tage, RSI25 für 25 Tage) und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die Aktie von Able Engineering ergibt sich ein Wert für den RSI7 von 22,22, was zu einer "Gut"-Empfehlung führt, sowie ein Wert für den RSI25 von 36,36, was eine "Neutral"-Einstufung für diesen Zeitraum bedeutet. Das Gesamtranking ergibt daher eine "Gut"-Bewertung auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

Technische Analyse: Der Kurs von Able Engineering liegt derzeit bei 0,4 HKD und ist damit +5,26 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage, dem GD50, entfernt. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung als "Gut". Auf Basis der vergangenen 200 Tage hingegen wird die Einstufung als "Neutral" eingestuft, da die Distanz zum GD200 bei +2,56 Prozent liegt. Insgesamt wird die Aktie aus charttechnischer Sicht für die beiden Zeiträume als "Gut" eingestuft.