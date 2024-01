Able Engineering Aktie: Sowas erlebt man auch nur ein Mal …

In den letzten Wochen gab es bei Able Engineering keine signifikante Veränderung in der Stimmung und im Buzz. Daher wird das Stimmungsbild als "Neutral" bewertet. Auch die Stärke der Diskussion zeigt keine signifikanten Unterschiede, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Für Able Engineering wird der RSI auf 7- und 25-Tage-Basis betrachtet. Der RSI7 liegt bei 40 Punkten, was auf eine "Neutral"-Bewertung hinweist. Der RSI25 zeigt einen Wert von 50, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Im Vergleich zur "Bauwesen"-Branche hat Able Engineering in den letzten 12 Monaten eine Outperformance von +31,11 Prozent erzielt, was zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie führt. Im "Industrie"-Sektor lag die Rendite von Able Engineering um 30,99 Prozent über dem Durchschnitt, was ebenfalls zu einem "Gut"-Rating führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Able Engineering-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen bei 0,39 HKD liegt, während der letzte Schlusskurs bei 0,37 HKD liegt, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Bei Betrachtung des gleitenden Durchschnitts auf Basis der letzten 50 Handelstage ergibt sich hingegen ein "Neutral"-Rating.

Insgesamt erhält die Able Engineering-Aktie daher ein "Neutral"-Rating für die einfache Charttechnik.