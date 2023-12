Able Engineering Aktie: Nur eine Fehlmeldung?

Weitere Suchergebnisse zu "Gold":

Die Aktienanalyse der Able Engineering zeigt, dass der aktuelle Kurs von 0,365 HKD 3,95 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage liegt, was zu einer kurzfristigen Einschätzung "Neutral" führt. Über die vergangenen 200 Tage betrachtet, ist die Aktie jedoch 6,41 Prozent vom GD200 entfernt, was zu einer Einstufung "Schlecht" führt. Insgesamt wird die Aktie aus charttechnischer Sicht für beide Zeiträume als "Neutral" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob eine Aktie "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI der Able Engineering liegt bei 54,55 Punkten, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Der RSI25, der auf einer 25-Tage-Basis berechnet wird, ergibt ebenfalls eine "Neutral"-Bewertung mit einem Wert von 46,15.

In Bezug auf fundamentale Kriterien weist die Aktie ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 3 auf, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 49,4 als unterbewertet angesehen wird. Daher erhält die Able Engineering eine "Gut"-Bewertung auf dieser Stufe.

Die Analyse der Stimmung und des Buzz in der Internet-Kommunikation zeigt, dass sich die Stimmung für die Able Engineering in den letzten Wochen kaum verändert hat. Auch die Diskussionsstärke in den sozialen Medien zeigt keine außergewöhnliche Aktivität in den letzten vier Wochen. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit "Neutral" bewertet.

